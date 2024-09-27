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Свердловские власти рассмотрят опыт других регионов по вводу единого цвета такси

Министерство транспорта Свердловской области запросит данные у регионов, которые ввели единую цветовую гамму для автомобилей такси, рассказал заместитель министра ведомства Дмитрий Брусянин. Ранее стало известно, что в области на стадии обсуждений находится законопроект, согласно которому с марта 2026 года водители такси, получающие новые разрешения на работу, смогут работать только на автомобилях с кузовом желтого цвета. Участники рынка выступили против нововведений.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Наши специалисты тщательно проанализируют предложения по возможным вариантам цветов автомобилей такси или графическим схемам, поступившие от представителей таксопарков и компаний-перевозчиков в ходе общественного обсуждения законопроекта»,— отметил господин Брусянин.

В пятницу, 27 сентября, в региональном минтрансе предлагаемые изменения обсудили специалисты ведомства, министерства экономики и территориального развития области, представители таксопарков, агрегаторов и уполномоченный по защите прав предпринимателей в региона Елена Артюх. «Для сбора предложений и общественных консультаций по поводу новшеств была запущена процедура оценки регулирующего воздействия законопроекта. Этот механизм позволяет оценить, не затруднят ли нововведения предпринимательскую деятельности»,— добавили в департаменте информполитики области.

Ранее в министерстве транспорта региона «Ъ-Урал» сообщили, что все легковые такси должны будут работать в едином цвете к 1 марту 2031 года. В ведомстве подчеркнули, что соответствующее решение пока неокончательное. «В ходе общественного обсуждения законопроекта собираются предложения от представителей таксопарков и компаний-перевозчиков по возможным вариантам цветов автомобилей такси. Благодаря этому будет выработано консолидированное решение, которое и войдет в окончательный текст законопроекта»,— прокомментировали в минтрансе.

В то же время в министерстве объяснили, требование, касающееся цвета кузова, вступит в силу в 2026 году и в реестр легковых такси будут включаться только транспортные средства, имеющие соответствующий цвет кузова. Но те перевозчики, которые ранее были включены в реестр, могут продолжать работать вне зависимости от цвета автомобиля.

Василий Алексеев

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