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Коммерсантъ FM
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Правительство рассмотрит вопрос о почетном звании заслуженного IT-специалиста

Правительство планирует обсудить награждение выдающихся IT-специалистов государственными наградами. Об этом газете «Ведомости» сообщил представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко, отвечающего за сферу информационных технологий.

Дмитрий Григоренко

Дмитрий Григоренко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Дмитрий Григоренко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

18 сентября ассоциация разработчиков программного обеспечения «Отечественный софт» направила инициативу господину Григоренко и министру цифрового развития Максуту Шадаеву. В ее рамках предлагается добавить новое почетное звание — «Заслуженный работник информационных технологий Российской Федерации» — к списку наград, установленному указом президента РФ от 7 сентября 2010 года №1099.

Мнения опрошенных экспертов и представителей IT-отрасли по поводу ценности таких званий оказались разными. Некоторые из них считают, что это будет серьезным стимулом для профессионалов, в то время как другие выражают сомнения в целесообразности наград, если они не предполагают никаких дополнительных привилегий или льгот.

В 2024 году в IT-секторе, несмотря на кадровый голод, произошли серьезные изменения. Соискателям теперь не предлагают высокие зарплаты. На этом фоне компании теперь все чаще нанимают персонал из регионов, что обходится дешевле на 30–40%, если говорить о мидл-специалистах.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «IT-бизнес держится середины»

Матвей Иващенко

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