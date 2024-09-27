На Сочи приходится 42% вакансий гостиничной отрасли на Кубани

Сочи стал лидером по количеству вакансий в гостиничной отрасли (42,6% от общего числа предложений в Краснодарском крае). В целом на долю Кубани приходится 18% от всех таких вакансий в стране, край является лидером по этому показателю, говорится в исследовании портала HH.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В число лидеров по стране входят и Москва (16%), Санкт-Петербург (12%), Московская область (6%), Алтайский край и Новосибирская область (по 3%). В самом крае чаще всего публикуются вакансии для гостиниц в Сочи (42,6%), Краснодаре (18%) и Анапе (13,5%).

В январе – неполном сентябре 2024 года в России было открыто боле 500 тыс. вакансий в сфере туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса. Это на 26%, чем за аналогичный прошлогодний период. Самыми востребованными специалистами в сфере гостеприимства в этом году на Кубани стали повара/пекари/кондитеры, официанты/бармены/бариста и уборшики. Это 19%, 14% и 7% предложений в отрасли соответственно.

Вячеслав Рыжков