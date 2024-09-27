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Прокуратура направила в суд уголовное дело о столкновении двух судов в Исети

Уральская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело, возбужденное после столкновения двух судов в реке Исеть. 40-летний местный житель обвиняется по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

Фото: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

По данным транспортной прокуратуры, 12 июня обвиняемый, управляя маломерным судном на акватории реки Исеть, не соблюдая правила маневрирования, столкнулся с моторно-гребневой лодкой, тем самым причинив одной из женщин тяжкий вред здоровью.

Напомним, Уральская транспортная прокуратура добивается запрета незаконной эксплуатации прогулочных катеров по городскому пруду Екатеринбурга. Вечером 9 июля на акватории городского пруда катер наехал в воде на 18-летнего парня, его доставили в больницу.

Полина Хабарова

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