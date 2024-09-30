Студенты побеждают во Всероссийском инженерном конкурсе

Студенты Передовой инженерной школы Сеченовского университета вовлечены в работу над реальными научными проектами и уже становятся победителями Всероссийского инженерного конкурса. А их разработки представляют интерес не только для академического сообщества, но и имеют практическую направленность. Например, победительница Всероссийского инженерного конкурса 2023 года младший научный сотрудник Института бионических технологий и инжиниринга Сеченовского университета Елена Юсуповская представила проект «Органические полупроводники с p-i-n структурой для оптоэлектронной стимуляции клеток». Благодаря тончайшему устройству из шелка разорванные нервы способны прорастать и соединяться.

«Проект, которым занимается наша команда, посвящен созданию манжет для восстановления поврежденных периферических нервов,— рассказывает Елена Юсуповская.— При помощи электрических импульсов, созданных гибкими тонкими пленками, обернутыми вокруг места повреждения, стимулируются клетки нерва, в результате чего сокращается время заживления».

В дальнейшем разработка Елены пройдет доклинические испытания на лабораторных животных и все последующие исследования, необходимые для внедрения технологии.

Еще один показательный пример — проект аспиранта Передовой инженерной школы университета Анастасии Гориной «Моделирование церебральных сосудов с гигантской аневризмой для верификации компьютерной модели оценки необходимости нейрохирургических вмешательств», посвященный компьютерному моделированию и созданию моделей фантомов сосудов. В рамках проекта она занимается исследованиями особенности кровотока.

«Разрыв аневризмы может привести к летальному исходу. Мы стараемся выявить особенности кровотока для того, чтобы в дальнейшем была возможность предсказать риск разрыва аневризмы на ранней стадии развития патологии»,— объясняет она.

С этим проектом Анастасия победила во Всероссийском инженерном конкурсе 2024 года. Работу над ним она продолжает и сейчас. Поддержку в этом ей оказывает большое количество мероприятий для студентов и молодых ученых, которые организуют в ПИШ стажировки, научные школы и конференции.