В Уфе без воды останутся 13 жилых домов и детсад

В Уфе на следующей неделе без воды останутся 13 жилых домов и детсад, сообщили в ГУП «Уфаводоканал».

С 10:00 до 20:00 30 сентября холодную воду отключат в пяти домах на улице Плеханова и в одном — на Ушакова. Без холодной и горячей воды также останется жилой дом на Перовской улице. Ограничение введут с 10:00 1 октября до 09:00 2 октября.

С 11:00 2 октября до 07:00 3 октября холодную воду отключат в детсаду №308, а с 10:30 2 октября до 08:30 3 октября — в пяти домах на Комсомольской улице и в одном на проспекте Октября.

Отключение воды связано, в частности, с ремонтом водопровода.

Венера Хисамова