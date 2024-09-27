Ситуация с Аллей возвращения домой в Уфе стала предметом прокурорской проверки

Прокуратура Башкирии выяснит, был ли законным демонтаж посвященной участникам СВО Аллеи возвращения домой на Комсомольской улице. Как сообщила пресс-служба надзорного ведомство, планируется проверить соблюдение земельного и градостроительного законодательства и дать правовую оценку действиям чиновников. Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет ставиться при наличии оснований.

Как сообщал «Ъ-Уфа», аллея была создана в 2022 году, в высадке деревьев принимал участие сити-менеджер Уфы и глава администрации Октябрьского района. Спустя два года участок Аллеи напротив дома Комсомольская, 100 попал в зону строительства бизнес-центра с подземным паркингом, из-за чего районная администрация решила пересадить 12 деревьев на другое место. Также были демонтированы брусчатка и детская площадка — власти заверяют, что временно. При этом планируемая застройка вызвала недовольство местных жителей, в связи с чем администрация Октябрьского района была вынуждена провести две встречи с гражданами. Еще одна встреча запланирована в конце октября для принятия проекта благоустройства территории.

Земельный участок площадью 2,2 тыс. кв. м, где запланировано строительство, в августе этого года арендован ООО «Лидерстрой» на семь лет и четыре месяца по договору с министерством земельных и имущественных отношений Башкирии. Стоимость договора — 20,3 млн руб.

Идэль Гумеров