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Коммерсантъ FM
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Миллиардер Ниель подтвердил, что помог Дурову, когда того задержали в Париже

Французский бизнесмен Ксавье Ниель подтвердил в интервью BFM, что помогал основателю Telegram Павлу Дурову. В конце августа AFP сообщало, что после своего задержания в Париже господин Дуров просил предупредить о случившемся французского бизнесмена.

Ксавье Ниель

Ксавье Ниель

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Ксавье Ниель

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

«Для меня он (Павел Дуров.— "Ъ") еще не пересек черту, потому что он еще не был осужден. И я не знаю, покушался ли он на эту черту. Но я могу вам сказать, что, когда оказываются в тюрьме, появляются проблемы с законом, все исчезают. Все в этом контексте исчезают. Когда мой друг попал в затруднительное положение и звонит мне, то я тут как тут»,— сказал господин Ниель.

Он не уточнил, какую именно помощь оказал российскому предпринимателю. Ранее Le Monde писала, что Ксавье Ниель предоставил Павлу Дурову свои «тайные апартаменты» в Париже. Ксавье Ниель владеет телекоммуникационной компанией Iliad, интернет-провайдером Free Mobile, компаниями Monaco Telecom и Orange Switzerland. Ему принадлежит доля в Le Monde, его состояние оценивается в $10,5 млрд. AFP называет господина Ниеля одним из крупных бизнесменов, «близких к президенту Эмманюэлю Макрону».

Павлу Дурову во Франции предъявили обвинение по шести пунктам, которые касаются действий мошенников в Telegram и отказу мессенджера сотрудничать с властями страны по этому вопросу. Предприниматель в ходе разбирательств признал необходимость усилить меры по борьбе с преступниками в мессенджере. Он также подтвердил возможность передавать властям номера телефонов пользователей Telegram.

О ходе дела в отношении Павла Дурова — в тексте «Ъ» «Посиди за половинку».

Евгений Белоусов

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