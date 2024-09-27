Девять новых электробусов выйдут на маршруты Сочи в октябре

В рамках краевой государственной программы Сочи получил девять новых электробусов. С 1 октября их добавят в график движения маршрута 2М по центру, сообщает глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи представили новые электробусы, произведенные в Белоруссии. В городском автопарке на улице Голенева мэр оценил их преимущества, подчеркнув технологичность и удобство для всех категорий пассажиров. Каждый электробус оснащен аккумуляторами, обеспечивающими запас хода до 60 км.

В центральной части Сочи уже успешно функционирует одна машина с аналогичными характеристиками. Ее положительно оценили как местные жители, так и туристы.

Мария Удовик