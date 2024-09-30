Первый МГМУ им. И. М. Сеченова — крупнейший в России и Восточной Европе исследовательский медицинский университет мирового уровня. Ведет свою историю с 1758 года. Штат — 8,2 тыс. человек. Число студентов — 26,3 тыс. (из них 5,5 тыс.— иностранные студенты из 90 стран мира). Клинический центр университета насчитывает 3,5 тыс. коек, штат — 5 тыс. человек, оказывает специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь более чем по 50 профилям. В университете работает крупнейший в стране Научно-технологический парк биомедицины и единственный университетский Биобанк. Является участником крупных федеральных программ развития (5–100, «Приоритет 2030», НЦМУ, ПИШ и др.). Единственный российский университет в мировом рейтинге QS по направлению «Медицина», входит в топ-100 по направлению «Фармация».