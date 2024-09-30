Как следует из исследования Best Company Award 2024, которое ежегодно проводит платформа по взаимодействию крупных работодателей с молодежью Changellenge, самыми привлекательными отраслями среди студентов стали ИТ (42% респондентов отметили, что хотели бы работать в отрасли), банки (37%), реклама и маркетинг (28%), искусство, культура и развлечения (27%), образование (24%). Еще 16% студентов хотели бы работать в сфере телекоммуникаций и связи. Всего авторы исследования опросили 9 тыс. студентов и выпускников: 80% респондентов уже получили опыт работы или стажировок.

В первом полугодии 2024 года большую долю стажировок от общего числа созданных вакансий внутри сферы составляют предложения в сфере автомобильного бизнеса (1,9%) — машины стали покупать реже, а ремонтировать, наоборот, чаще, поэтому автомастерские ищут персонал начального уровня и готовы обучать молодежь. Сфера ИТ на втором месте (1,4%) — это связано с кадровым голодом и формированием кадрового резерва, говорится в исследовании hh.ru «Рынок труда для молодых специалистов» за июль 2024 года.

На основе анализа вакансий специалисты hh.ru выяснили: идеальный кандидат для работодателей сегодня — это сочетание профессиональных навыков, личностных качеств и готовности к обучению. В молодых специалистах работодатели больше всего ценят умение искать информацию в интернете, работать с базами данных, работать в команде, адаптироваться к новому и вести коммуникацию. Также важны высокая обучаемость и умение брать на себя ответственность.

Молодые специалисты все чаще отдают предпочтение гибкому графику — это ключевой фактор при выборе работы. Стремление к балансу между работой и личной жизнью, возможность работать удаленно становятся важными критериями для этого поколения. Гибкость не только повышает их мотивацию и продуктивность, но и позволяет быть более мобильными.

Работодатели идут навстречу запросам молодежи и все чаще предлагают гибкий (30%) и сменный (21%) график, а также удаленную работу (8%). Интересно, что на рынке в целом количество вакансий с требованием полного дня значительно выше, чем у молодых специалистов (66% против 40%).