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Коммерсантъ FM
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Бизнесмен Сергей Громов, основатель Академии переговоров — о том, как вести себя на собеседовании с несколькими представителями высшего руководства

Основатель Академии переговоров и бизнесмен Сергей Громов — о том, как быстро сориентироваться и построить диалог, если на собеседовании присутствует не только эйчар, а еще несколько человек из высшего руководства.

Сергей Громов

Сергей Громов

Сергей Громов

Последняя тенденция на рынке труда: все чаще, нанимая сотрудников на линейные и управленческие позиции среднего звена, в собеседованиях принимают участие не только эйчары, но гендиректора и акционеры. Одна из причин в том, что топ-менеджеры и собственники не вполне уверены в эффективности работы своих HR-служб и хотят контролировать процесс найма сами. Для соискателей это оборачивается дополнительным стрессом и сложностями: нужно произвести впечатление и найти общий язык не с одним человеком, а с целой «приемной комиссией». При этом у представителей компании могут быть разногласия и напряженные отношения между собой.

Как вести себя, если вы попали именно на такое собеседование?

Первое, что нужно сделать,— это инициировать знакомство, чтобы понять кто перед вами и как разговаривать с каждым из присутствующих. Поздоровайтесь, представьтесь сами и попросите представиться всех, кто присутствует на встрече, чтобы четко понимать, с кем имеете дело. Обязательно запишите для себя имена, фамилии и должности каждого.

Если на собеседовании есть собственники, акционеры или руководители высшего звена, то нужно сразу перевести разговор на язык результатов и выгод. То есть не описывать в деталях, что и как вы умеете делать или уже делали на других проектах, а говорить о достигнутых результатах в конкретных цифрах. Планы, которые вы ставите перед собой, тоже должны быть оцифрованы. При принятии решения руководители выделят среди всех кандидатов именно тех, кто говорит на их языке. А их язык — это сокращение издержек, получение большей прибыли, увеличение выручки и других показателей.

Сделать это можно примерно так: «Давайте, я расскажу о своих компетенциях на примере последнего проекта. В течение шести месяцев мы с командой увеличили эффективность своего отдела на 14%, а издержки сократили на 5%. В результате прибыль компании возросла на 4%».

Если видите, что после обсуждения какого-то вопроса у собеседников появляются сомнения в ваших компетенциях, то нужно зафиксировать предмет обсуждения и запросить обратную связь от каждого из присутствующих. Например: «Коллеги, мы с вами сейчас обсудили мои компетенции. Все ли понятно о моем уровне знаний и навыков или остались какие-то вопросы?»

Важно адресовать этот вопрос каждому из присутствующих по очереди, назвав его по имени: «Татьяна, у вас?», «Вадим Петрович, у вас?». Так вы сможете продемонстрировать, что для вас одинаково важно мнение каждого представителя компании, услышать сомнения всех собеседующих и закрыть их.

Если присутствующие на собеседовании начинают при вас спорить о том, подходите вы на эту должность или нет, то молча наблюдать за этим не стоит. Но и вмешиваться в разговор, занимая сторону того, кто к вам расположен, тоже не лучшая стратегия.

Вы можете усилить свое положение, если запросите разрешение озвучить свою позицию и прояснить предмет спора: «Татьяна, Вадим Петрович, у меня есть своя позиция по этому поводу, и я хотел бы ее озвучить. Позволите?»

Получив разрешение, выскажитесь, сохраняя уважение к обеим сторонам. Например, если спор о том, что у вас меньше опыта, чем хотелось бы эйчару, можно выйти из ситуации так: «Я понимаю, что опыт и знания очень важны. Вместе с тем опыт должен подкрепляться результатом. И если сотрудник увеличивает показатели компании — это всегда ценно. У меня есть огромное желание взяться за эту работу и принести результаты. Я готов нести за это ответственность».

Обратите внимание, что здесь важно подобрать такие формулировки, чтобы не вступить в противоречие и не обесценить мнение кого-то из присутствующих, встав на сторону другого. Нужно подкрепить суждения обоих и высказать свою позицию.

Помните, что в ситуации, когда вы попадаете на собеседование, где присутствует несколько человек, перед вами стоит задача не понять, кто из них главнее, чтобы общаться только с ним. Важно сохранить нейтралитет и уделить равное внимание каждому из собеседников, выяснив и закрыв их возражения. Тогда ваши шансы на получение желаемой должности возрастут.

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