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Коммерсантъ FM
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Комплекс бизнес-класса Nametkin Tower

  • Расположение: Москва, Юго-Западный административный округ, улица Наметкина, владение 10
  • Девелопер: ГК «Основа»
  • Количество лотов: 2314
  • Особенности проекта: концепция архитектуры, общественных пространств и благоустройства от нидерландского бюро Mecanoo, дизайнерские лобби, подземный паркинг и круглосуточный консьерж-сервис
  • Транспортная доступность: в ближайшем окружении четыре станции метро, три парка и развитая инфраструктура сложившегося района Черемушки
  • Особенности лотов: в основе проектирования — принцип оптимальной эргономики пространства и большая площадь остекления с высотой оконных проемов 2,7 м. Широкий выбор планировок: от студий площадью от 21 кв. м до четырехкомнатных вариантов площадью 111 кв. м.
  • Собственная инфраструктура: эксклюзивная комьюнити-зона на 25-м этаже с теннисными и бильярдными столами, помещения для приглашенного персонала и хобби-комната, Sky Bar, благоустроенный двор с различными сценариями для отдыха и активностей, собственный коворкинг и спортзал, медицинский центр и спа, ресторан и супермаркет на территории

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