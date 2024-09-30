Комплекс бизнес-класса Nametkin Tower

Расположение: Москва, Юго-Западный административный округ, улица Наметкина, владение 10
Девелопер: ГК «Основа»
Количество лотов: 2314
Особенности проекта: концепция архитектуры, общественных пространств и благоустройства от нидерландского бюро Mecanoo, дизайнерские лобби, подземный паркинг и круглосуточный консьерж-сервис
Транспортная доступность: в ближайшем окружении четыре станции метро, три парка и развитая инфраструктура сложившегося района Черемушки
Особенности лотов: в основе проектирования — принцип оптимальной эргономики пространства и большая площадь остекления с высотой оконных проемов 2,7 м. Широкий выбор планировок: от студий площадью от 21 кв. м до четырехкомнатных вариантов площадью 111 кв. м.
Собственная инфраструктура: эксклюзивная комьюнити-зона на 25-м этаже с теннисными и бильярдными столами, помещения для приглашенного персонала и хобби-комната, Sky Bar, благоустроенный двор с различными сценариями для отдыха и активностей, собственный коворкинг и спортзал, медицинский центр и спа, ресторан и супермаркет на территории