Жилой комплекс iLove

Расположение: Москва, Северо-Восточной округ, улица Бочкова, владение 11А
Девелопер: ГК КОРТРОС
Автор архитектурной концепции: Пять корпусов семейного жилого квартала iLove, проекты которых разработаны четырьмя известными архитектурными бюро, отличаются минимализмом, изяществом и высоким уровнем комфорта. Каждый корпус выполнен в индивидуальном архитектурном стиле
Общая площадь: 407,2 тыс. кв. м
Транспортная доступность: квартал расположен в тихом зеленом районе Останкино в 10 минутах пешком от станции метро «Алексеевская», 15 минут на авто до центра Москвы
Особенности проекта: iLove сочетает комфортную жилую среду, благоустроенную территорию с зонами отдыха и игровыми площадками, а также современную инфраструктуру для жителей с семьями. В составе жилого комплекса предусмотрен собственный детский сад