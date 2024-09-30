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Жилой комплекс iLove

  • Расположение: Москва, Северо-Восточной округ, улица Бочкова, владение 11А
  • Девелопер: ГК КОРТРОС
  • Автор архитектурной концепции: Пять корпусов семейного жилого квартала iLove, проекты которых разработаны четырьмя известными архитектурными бюро, отличаются минимализмом, изяществом и высоким уровнем комфорта. Каждый корпус выполнен в индивидуальном архитектурном стиле
  • Общая площадь: 407,2 тыс. кв. м
  • Транспортная доступность: квартал расположен в тихом зеленом районе Останкино в 10 минутах пешком от станции метро «Алексеевская», 15 минут на авто до центра Москвы
  • Особенности проекта: iLove сочетает комфортную жилую среду, благоустроенную территорию с зонами отдыха и игровыми площадками, а также современную инфраструктуру для жителей с семьями. В составе жилого комплекса предусмотрен собственный детский сад

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