На проекты реставрации ОКН на Октябрьской революции в Уфе выделят 49 млн рублей

Учрежденное мэрией Уфы АО «Возрождение» ищет проектировщиков реконструкции восьми объектов культурного наследия, расположенных на улице Октябрьской революции. Информация о конкурсах опубликована на сайте госзакупок. Общая начальная сумма договоров составляет 48,8 млн руб., источники финансирования не называются.

В число зданий, для которых необходимо разработать проекты восстановления, вошли одноэтажные Дом Воложаниных постройки конца XIX века, Дом Королевых 1879 года, Западный дом Чувильдиных с мезонином конца XIX века, двухэтажные Дом П. А. Иванова конца XIX-начала XX века, здания лечебницы и приюта Уфимского попечительства о бедных (оба — конца XIX-начала XX века), Западный дом Ушаковой начала XX века, Западный дом усадьбы Ольшевских начала XX века и два (одноэтажный и двухэтажный) дома усадьбы Зубова конца XIX века.

Подрядчики должны за свой счет провести историко-культурную экспертизу объектов культурного наследия. В комплекс работ включены историко-архивные, библиографические, историко-архитектурные натурные, химико-технологические исследования, а также исследования по объемным параметрам сооружений и отчет по комплексным научным исследованиям. В инженерные изыскания входит проведение геодезических, геологических и гидрологических работ.

Предыдущие попытки найти подрядчика для создания проектов реставрации предпринимались в июле, но договоры не были заключены.

Ранее «Ъ-Уфа» сообщал о намерении «Возрождения» найти разработчиков проектов реставрации Дома Петунина и Дома Косицкой на этой же улице.

АО «Возрождение» зарегистрировано в 2022 году в Уфе. Уставный капитал организации — 65,7 млн руб. Фирма выполняет роль оператора по реконструкции и сохранению объектов культурного наследия в городе. Права учредителя АО принадлежат Управлению земельных и имущественных отношений администрации Уфы. В 2023 году выручка «Возрождения» составила 395 тыс. руб., убыток составил 5,4 млн руб.

Идэль Гумеров