Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На проекты реставрации ОКН на Октябрьской революции в Уфе выделят 49 млн рублей

Учрежденное мэрией Уфы АО «Возрождение» ищет проектировщиков реконструкции восьми объектов культурного наследия, расположенных на улице Октябрьской революции. Информация о конкурсах опубликована на сайте госзакупок. Общая начальная сумма договоров составляет 48,8 млн руб., источники финансирования не называются.

В число зданий, для которых необходимо разработать проекты восстановления, вошли одноэтажные Дом Воложаниных постройки конца XIX века, Дом Королевых 1879 года, Западный дом Чувильдиных с мезонином конца XIX века, двухэтажные Дом П. А. Иванова конца XIX-начала XX века, здания лечебницы и приюта Уфимского попечительства о бедных (оба — конца XIX-начала XX века), Западный дом Ушаковой начала XX века, Западный дом усадьбы Ольшевских начала XX века и два (одноэтажный и двухэтажный) дома усадьбы Зубова конца XIX века.

Подрядчики должны за свой счет провести историко-культурную экспертизу объектов культурного наследия. В комплекс работ включены историко-архивные, библиографические, историко-архитектурные натурные, химико-технологические исследования, а также исследования по объемным параметрам сооружений и отчет по комплексным научным исследованиям. В инженерные изыскания входит проведение геодезических, геологических и гидрологических работ.

Предыдущие попытки найти подрядчика для создания проектов реставрации предпринимались в июле, но договоры не были заключены.

Ранее «Ъ-Уфа» сообщал о намерении «Возрождения» найти разработчиков проектов реставрации Дома Петунина и Дома Косицкой на этой же улице.

АО «Возрождение» зарегистрировано в 2022 году в Уфе. Уставный капитал организации — 65,7 млн руб. Фирма выполняет роль оператора по реконструкции и сохранению объектов культурного наследия в городе. Права учредителя АО принадлежат Управлению земельных и имущественных отношений администрации Уфы. В 2023 году выручка «Возрождения» составила 395 тыс. руб., убыток составил 5,4 млн руб.

Идэль Гумеров

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...