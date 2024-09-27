В Екатеринбурге планируют обновить сквер на улице Первомайской

К середине 2025 года застройщик «Лето» планирует обновить сквер на улице Первомайской, который находится вблизи Дома Маклецкого. Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе девелоперской компании, уже готов эскизный проект благоустройства территории.

К концу 2024 года компания планирует разработать рабочую документацию, а весной 2025 года — завершить работы по обновлению сквера. В планах компании также исследовать городскую среду, чтобы найти новые локации для дальнейшего благоустройства.

Полина Хабарова