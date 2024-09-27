На Кубани раскрыто убийство 12-летней девочки

В хуторе Бураковском Краснодарского края задержан 35-летний местный житель, которого обвиняют в убийстве 12-летней девочки. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Тело ребенка было обнаружено в хуторе Бураковском в ночь на 2 сентября в реке Левый Бейсужек. За несколько часов до этого девочка уехала на велосипеде к подругам и не вернулась домой.

По данным следствия, обвиняемый полностью признал вину и в ходе поверки показаний на месте продемонстрировал, как бросил тело ребенка в реку, а потом выбросил в воду вещи девочки и велосипед.

Личность обвиняемого была установлена в ходе совместных действий следователей СКР, сотрудников краевого УФСБ и МВД. Жителю хутора Бураковского предъявлено обвинение в убийстве малолетней девочки (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), ему может быть назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Анна Перова, Краснодар