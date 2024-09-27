Архангельский депутат и бизнесмен погибли в результате крушения вертолета

Под Архангельском обнаружены обломки вертолета Robinson 44, пропавшего с радаров вечером 26 сентября. По предварительным данным, на его борту находились депутат городской думы Архангельска Сергей Сметанин и бизнесмен Алексей Семенов, они погибли.

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«Сегодня в 9:10 мск вертолетом архангельской региональной поисково-спасательной базы был обнаружен упавший в 5 км от деревни Бычье вертолет Robinson R44. На месте крушения обнаружены тела двух погибших»,— сообщило региональное агентство государственной противопожарной службы.

ТАСС в органах власти Архангельской области сообщили, что, «предположительно, на борту находились Сметанин и бизнесмен Семенов», а вертолет принадлежит «другому человеку».

Robinson 44 пропал с радаров, выполняя рейс из поселка Бычье в поселок Карандашевская, находящийся в 50 км от Архангельска. Накануне началась доследственная проверка по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).