В октябре стартует вакцинация от гриппа в Сириусе

С 1 октября на федеральной территории Сириус стартует кампания по вакцинации от гриппа, предоставляющая возможность жителям и гостям региона получить бесплатную прививку. Желающие должны принести с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС, сообщает пресс-служба ФТ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Кампания продлится до конца ноября. Медицинские работники настоятельно рекомендуют вакцинироваться детям, пожилым людям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями или часто контактирует с большим количеством людей. Используемая вакцина российского производства содержит актуальные штаммы вирусов текущего года и обеспечивает стабильный иммунитет уже через месяц после прививки.

В Сириусе отметили, что существуют противопоказания для вакцинации: острые респираторные заболевания и обострения хронических недугов. За сутки до процедуры следует избегать алкоголя и посещения бань, бассейнов и соляриев. Также специалисты советуют избегать переохлаждения и контактов с больными.

В Сочи уже работает пункт мобильной вакцинации против гриппа. С начала кампании привились 34 тыс. человек. Желающие могут вакцинироваться на площади Флага с понедельника по пятницу.

Мария Удовик