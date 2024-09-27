Команда «Пумори-инжиниринг инвест» поздравляет с Днем машиностроителя

Дорогие коллеги!

Этот праздник объединяет всех, кто связал свою жизнь с машиностроением. В этот день мы чествуем людей, которые своими руками создают машины, механизмы, приборы, оборудование, инструменты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Пумори-инжиниринг инвест» Фото: Пресс-служба «Пумори-инжиниринг инвест»

Машиностроение — одна из ведущих отраслей экономики нашей страны. Это базовая отрасль промышленности, которая определяет уровень развития научно-технического прогресса и обороноспособности государства.

Благодаря вашему труду наша страна имеет развитую промышленность, которая позволяет ей быть одной из ведущих мировых держав.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых успехов в работе на благо нашей Родины!