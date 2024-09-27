Команда «Пумори-инжиниринг инвест» поздравляет с Днем машиностроителя
Дорогие коллеги!
Этот праздник объединяет всех, кто связал свою жизнь с машиностроением. В этот день мы чествуем людей, которые своими руками создают машины, механизмы, приборы, оборудование, инструменты.
Фото: Пресс-служба «Пумори-инжиниринг инвест»
Машиностроение — одна из ведущих отраслей экономики нашей страны. Это базовая отрасль промышленности, которая определяет уровень развития научно-технического прогресса и обороноспособности государства.
Благодаря вашему труду наша страна имеет развитую промышленность, которая позволяет ей быть одной из ведущих мировых держав.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых успехов в работе на благо нашей Родины!