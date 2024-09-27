Судья прокомментировал приговор по уголовному делу журналиста Эвана Гершковича

Выносивший приговор американскому журналисту The Wall Street Journal (WSJ) Эвану Гершковичу судья Свердловского областного суда Андрей Минеев прокомментировал решение в его отношении. Об этом он заявил на паблик-токе о резонансных уголовных делах Екатеринбурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Минеев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Андрей Минеев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как считает судья, он «на 200% уверен», что Эван Гершкович работал на американскую разведку ЦРУ, совмещая работу журналиста и шпионаж, поэтому «абсолютно законно он оказался там, где оказался с точки зрения лишения свободы». «Я вам могу про дело Гершковича рассказать только в тех пределах, которые являются общеизвестными — то, что указано в приговоре. Поскольку дело рассматривалось в закрытом судебном заседании, оно имеет соответствующий гриф секретности, поэтому все, что там происходило, я рассказывать не имею права. Единственное, могу сказать, что он вину не признавал»,— рассказал Андрей Минеев.

Напомним, по версии следствия, в марте 2023 года Эван Гершкович по заданию ЦРУ собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности Уралвагонзавода по выпуску и ремонту военной техники. Следствие считает, что незаконные действия Гершкович «совершал с соблюдением тщательных мер конспирации». 19 июля Свердловский областной суд приговорил журналиста к 16 годам исправительной колонии строгого режима по ст. 276 УК РФ (шпионаж), а 1 августа он вернулся в США после обмена заключенными между Россией и США.

Ирина Пичурина