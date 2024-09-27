МИД Польши: вопрос эксгумации жертв Волынской резни остается проблемой

В Министерстве иностранных дел Польши сообщили, что остается нерешенным вопрос эксгумации жертв Волынской резни на Украине. Это может негативно сказаться на двусторонних отношениях, считают в ведомстве.

В МИД Польши заверили, что «нерешенные исторические проблемы» между двумя странами не определяют поддержку польскими властями Украины — в частности, ее вступление в Евросоюз (ЕС). Но готовность обеспечить достойное захоронение убитых — это «элемент идентичности ЕС, членом которого Украина станет», отметили в ведомстве.

«Вопрос поиска и эксгумации польских жертв в Украине остается нерешенной проблемой. Она имеет большой потенциал для негативного влияния на наши отношения, и этим пользуется Россия»,— говорится в заявлении польского МИДа (цитата по Liga.net).

Волынская резня — массовое убийство этнических поляков на территории Волыни в 1942–1943 годах. Украинская повстанческая армия (запрещена в России) уничтожила, по разным оценкам, от 50 тыс. до 100 тыс. поляков.

В 2016 году Сейм Польши признал Волынскую резню геноцидом. Летом 2023 года польские власти призвали Украину взять ответственность за трагедию. В июле 2024-го министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что без «решения волынского вопроса» Украина не должна вступить в ЕС.

Об отношениях двух стран — в материале «Ъ» «С панами дерутся, у боксеров чубы трещат».

Лаура Кеффер