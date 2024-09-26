RT: в Подмосковье ввели план «Перехват» из-за сбежавшего с автоматом срочника

В Московской области введен план «Перехват» для поиска солдата-срочника, сбежавшего из многофункционального огневого центра, сообщает RT со ссылкой на источник. По информации телеканала, речь идет о 19-летнем Данииле Ф. Утверждается, что с собой у молодого человека автомат.

Telegram-канал Mash пишет, что многофункциональный огневой центр расположен на территории парка «Патриот». Согласно информации на сайте парка, огневой центр — это открытое стрельбище общей площадью 250 га. Поиски молодого человека начались после того, как он не явился на построение. По информации Mash, молодой человек из Рязани, служит в Преображенском полку.

План «Перехват» предполагает создание оперативной группы по поиску транспортного средства, связанного с тяжким или особо тяжким преступлением.