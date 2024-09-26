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В Екатеринбурге 29 сентября перекроют несколько участков улиц для крестного хода

В Екатеринбурге на время проведения крестного хода в воскресенье, 29 сентября, перекроют несколько участков улиц. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, ограничение введут с 12:00 до 14:00.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Перекрыты будут участки от храма в честь иконы Божией Матери «Владимирская» (ул. Шувакишская, 3) до мужского монастыря в честь святых Царственных Страстотерпцев (урочище Ганина Яма):

  • ул. Байдукова (от территории Клинической больницы РЖД-Медицина до ул. Волжская);
  • ул. Волжской (от ул. Байдукова до ул. Решетская);
  • ул. Решетской (от улицы Волжская до ул. Леваневского);
  • дорога в поселок Шувакиш (от ул. Леваневского до ул. Зеленой);
  • ул. Зеленой (от дороги в поселок Шувакиш до проезда под ЕКАД).

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