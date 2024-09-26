В Екатеринбурге 29 сентября перекроют несколько участков улиц для крестного хода

В Екатеринбурге на время проведения крестного хода в воскресенье, 29 сентября, перекроют несколько участков улиц. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, ограничение введут с 12:00 до 14:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Перекрыты будут участки от храма в честь иконы Божией Матери «Владимирская» (ул. Шувакишская, 3) до мужского монастыря в честь святых Царственных Страстотерпцев (урочище Ганина Яма):