«В Екатеринбурге очень высокая конкуренция среди застройщиков»

В столице Урала идет активная фаза программы комплексного развития территорий (КРТ) — жителей ветхих домов переселяют в комфортабельные квартиры, и в ближайшие несколько лет на месте морально и физически устаревших построек вырастут современные кварталы. Управляющий партнер группы «Самолет» Александр Прыгунков рассказал «Ъ-Урал» о том, с какими целями крупнейший девелопер вышел на рынок Екатеринбурга, порядке расселения старого фонда и о плюсах проектов КРТ.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Прыгунков, управляющий партнёр группы «Самолёт»

Фото: Предоставлено группой «Самолёт» Александр Прыгунков, управляющий партнёр группы «Самолёт»

Фото: Предоставлено группой «Самолёт»

– Почему компания решила выйти в Екатеринбург и какие цели перед собой вы ставите?

– С самого начала региональной экспансии мы рассматривали Екатеринбург как один из приоритетных городов для работы. Столица Урала привлекательна для девелоперов платежеспособным спросом, востребованностью новостроек покупателями и инвесторами. Со своей стороны мы можем предложить екатеринбуржцам наш опыт создания масштабных современных районов, в которых есть буквально все. Екатеринбург — один из крупнейших промышленных центров страны, и активное развитие производств сегодня дает уверенность в том, что спрос на жилье здесь будет стабильно высоким еще долгое время.

Также для нас важно, что администрация мегаполиса заинтересована в осуществлении проектов КРТ, с которых и начал здесь свою деятельность «Самолет». В городе был сформирован большой пул площадок для аукционов, а городские власти сопровождают инвесторов, в том числе, в вопросах расселения ветхого фонда. Надо понимать, что чаще всего при расселении речь идет о деревянных домах постройки середины прошлого века, с коммунальными квартирами или комнатами в общежитиях, без минимального комфорта. Переехать из такого жилья самостоятельно собственникам достаточно сложно — стоимость существенно ниже рыночных цен. Мы полностью осознаем поставленную задачу и нашу социальную ответственность в рамках этих проектов, и со своей стороны прикладываем все усилия, чтобы она была решена как можно эффективнее и быстрее.

Но здесь я хотел бы сделать акцент - несмотря на использование расхожего термина «расселение» речь не идет о принудительном переселении людей. Мы фокусируемся на улучшении жилищных условий наших граждан.

– Переселением скольких семей и в каких кварталах вы сейчас занимаетесь?

– Суммарно порядка 170 семей, которые сейчас проживают в домах на ул. Летчиков и на ул. Вилонова. Менее чем за год, мы подошли к завершению этого важного этапа. На ул. Вилонова переговоры завершены, все формальности улажены и последние семьи переезжают в новое жилье. По кварталу на Летчиков жители уже переезжают в новые квартиры.

– Как проходили переговоры? Все были согласны на переезд или были те, кто не хочет уезжать или требует особых условий?

– Сравнивая с нашим опытом расселения домов в Петербурге, могу сказать, что в Екатеринбурге процесс идет достаточно быстро и конструктивно. Переговоры со всеми собственниками практически завершены. 150 семей уже решили свой жилищный вопрос. И это очень хороший результат — вести параллельно столько индивидуальных сделок не так и просто. В основном, люди предпочитают получать новое жилье взамен старого, и мы подбираем для них равнозначные по площади квартиры, но уже в современном фонде. Иногда владельцы хотят получить денежную компенсацию. Важно, что она рассчитывается по среднерыночной стоимости квадратного метра в этом районе, а не по стоимости в конкретной расселяемой квартире, что позволяет предложить людям справедливую цену. Оба варианта выгодны с финансовой точки зрения, поэтому все переговоры проходят достаточно легко.

– Вы платите за реализацию проекта сумму, определенную по итогам аукциона, и оплачиваете расселение. В чем ваша коммерческая выгода и выгода для горожан?

– После расселения и сноса старых домов мы получим свободные от застройки участки в черте города с привлекательным девелоперским потенциалом. На них можно реализовать полноценные жилые проекты — построить современные кварталы, где помимо домов появится вся необходимая социальная и коммерческая инфраструктура, будет выполнено благоустройство, созданы общественные пространства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба группы «Самолет» Фото: пресс-служба группы «Самолет»

Как и в других регионах присутствия, мы предпочитаем не фокусироваться на точечной застройке, нашей стратегии и ценностям больше соответствуют масштабные проекты, которые дают возможность использовать все наши знания и опыт создания комфортной жилой среды по разработанному «Самолетом» стандарту «город в городе».

Преобразование депрессивных кварталов выгодно и горожанам, которые получают новое качество жизни, и самому мегаполису, когда создаются современные точки притяжения. Это классический пример подхода win-win.

– Реализовывать проекты в Екатеринбурге проще, чем в Москве или Петербурге, других городах?

– В Екатеринбурге очень высокая конкуренция среди застройщиков, здесь одно из лучших в стране качество девелоперского продукта, по нашим оценкам. Согласно рейтингу Единого ресурса застройщиков, в ТОП-5 лучших жилых комплексов России вошли два проекта от екатеринбургских девелоперов. Здесь представлены крупнейшие федеральные компании, очень сильны и местные игроки. И хотя мы не боимся конкуренции, я бы не стал говорить, что работать здесь проще. Но с точки зрения созданных здесь правил и регламентов, градостроительной политики, взаимоотношений с местными властями работать здесь действительно комфортно.

– На каком этапе сейчас ваши проекты в Екатеринбурге, и каковы дальнейшие планы компании в нашем городе?

– По первым площадкам на ул. Летчиков и ул. Вилонова мы готовимся выйти на стройку и сейчас проходим все необходимые согласования. Сегодня работы идут по утвержденному еще в прошлом году графику, с небольшим опережением по площадке на ул. Вилонова. Суммарно мы планируем на месте 6,5 тыс. кв. м старого жилья построить более 70 тыс. кв. м нового и современного. Параллельно изучаем рынок и продолжаем рассматривать участки под новые проекты, в первую очередь, — участки под КРТ. Как я уже сказал, мы видим большой потенциал в местном рынке и намерены активно здесь развиваться.

Подготовил Алексей Буров