Сенатором от Хабаровского края стал экс-министр экономического развития региона

Депутаты законодательной думы Хабаровского края на первом заседании нового созыва наделили сенаторскими полномочиями бывшего заместителя председателя правительства — министра экономического развития и внешних связей региона Виктора Калашникова («Единая Россия»). Об этом сообщила пресс-служба парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Калашников в 2016 году

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Виктор Калашников в 2016 году

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Господин Калашников сменил делегированного в Совфед в 2019 году Сергея Безденежных, который сначала состоял в ЛДПР, а позже перешел в «Справедливую Россию — За правду». Новому сенатору 61 год, он уроженец Бурятии. С 1985 года работал в Институте экономических исследований Дальневосточного отделения РАН, имеет степень доктора экономических наук. В 2009 году был назначен на пост заместителя председателя хабаровского краевого правительства — министра экономического развития, на котором проработал вплоть до минувших сентябрьских выборов.

На том же заседании сегодня, 26 сентября, депутаты избрали и нового спикера. Как и предполагал «Ъ», им стал главный федеральный инспектор Хабаровского края Николай Шевцов, который также избрался в парламент региона от «Единой России». Напомним, предыдущие пять лет краевой думой руководила состоявшая в ЛДПР Ирина Зикунова.

Почему спикер Хабаровской краевой думы покинула ЛДПР прямо перед выборами — в материале «Ъ» «Вышла по-английски».

Андрей Прах