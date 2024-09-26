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Сочи попал в топ-5 городов с самыми дорогими экскурсиями

Сочи занял четвертое место в рейтинге самых дорогих экскурсий. Средняя цена обзорных экскурсий на курорте превышает 7,8 тыс. руб., говорится в исследовании Wildberries Travel.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В текущем году по стране обзорные экскурсии в среднем подорожали на 11% по сравнению с 2023-м. Эксперты проанализировали более 2 тыс. предложений и выяснили, что средний чек на такую туруслугу вырос до 4,7 тыс. руб.

Самые дорогие обзорные экскурсии в текущем году — на Камчатке (9,4 тыс. руб. в Петропавловске-Камчатском). На втором и третьем местах этого рейтинга — Мурманск и Байкал, где стоимость услуги составляет 8,6 тыс. и 8 тыс. руб. соответственно. Пятерку лидеров замыкает Москва (7,7 тыс. руб.). При этом в столице цены на индивидуальные экскурсионные программы доходят до 31 тыс. руб.

Самые доступные экскурсии в Калининграде (2 тыс. руб.). Чуть дороже обойдется прогулка с экскурсоводом по Владикавказу (2,1 тыс.) и Пскову (2,2 тыс. руб.).

«Наибольшие расходы ждут туристов, которые отправляются в удаленные природные локации на Дальнем Востоке и Севере России — это связано с логистикой и сложностью организации таких экскурсий. В то же время самые бюджетные экскурсии предлагаются в городах европейской части страны, где конкуренция выше, а доступ к туристическим объектам проще»,— объяснил руководитель сервиса Wildberries Travel Евгений Лавровский.

Вячеслав Рыжков

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