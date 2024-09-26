В Казани арестован мужчина за попытку поджога здания мэрии
В Казани арестован 46-летний местный житель по обвинению в попытке поджечь здание мэрии. Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщила пресс-служба Вахитовского районного суда Казани.
Здание казанской мэрии
Фото: Василий Александров, Коммерсантъ
По данным следствия, вечером 24 сентября мужчина попытался поджечь вход в здание мэрии, используя легковоспламеняющуюся жидкость. Однако преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам.
Суд учел тяжесть и характер преступления, а также риск того, что обвиняемый может скрыться или помешать расследованию, и принял решение о его аресте.