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Коммерсантъ FM
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В Казани арестован мужчина за попытку поджога здания мэрии

В Казани арестован 46-летний местный житель по обвинению в попытке поджечь здание мэрии. Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщила пресс-служба Вахитовского районного суда Казани.

Здание казанской мэрии

Здание казанской мэрии

Фото: Василий Александров, Коммерсантъ

Здание казанской мэрии

Фото: Василий Александров, Коммерсантъ

По данным следствия, вечером 24 сентября мужчина попытался поджечь вход в здание мэрии, используя легковоспламеняющуюся жидкость. Однако преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам.

Суд учел тяжесть и характер преступления, а также риск того, что обвиняемый может скрыться или помешать расследованию, и принял решение о его аресте.

Анар Зейналов, Казань

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