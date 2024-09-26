«Хамас» отрицает, что согласилось на гражданское управление в секторе Газа

Член политбюро движения «Хамас» Бассем Наим опроверг сообщения о соглашении между палестинскими движениями «Хамас» и «Фатх» о гражданском управлении сектором Газа. Представитель «Фатх» Джамаль Наззаль сообщил, что движения намерены провести встречу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бассем Наим

Фото: Mohamed Azakir / Reuters Бассем Наим

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

«Эти сообщения не являются достоверными»,— сказал Бассем Наим в разговоре с «РИА Новости». Представитель «Фатха» отказался отвечать на вопросы агентства, но сказал, что движения намерены встретиться в ближайшее время.

В июле 14 палестинских движений подписали декларацию об укреплении национального единства и прекращении раскола. Сегодня, 26 сентября, телеканал «Аль-Арабия» сообщил, что «Хамас» и «Фатх» достигли соглашения о гражданской администрации в секторе Газа.

Ранее появились слухи, что лидера «Хамаса» Яхьи Синвара убили. СМИ сообщили, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вывезла из анклава несколько тел, чтобы сделать ДНК-тесты и выяснить, нет ли среди них Синвара. Тем временем представитель ЦАХАЛа отказался дать однозначный ответ о судьбе лидера «Хамаса», чем вызвал новые спекуляции.

Подробнее читайте в материале «Лидера "Хамаса" днем с огнем не сыщешь».