В Тюменской области ожидается похолодание до -4 градусов

На территории Тюменской области в пятницу, 27 сентября, в некоторых районах ожидается понижение температуры воздуха до -4°. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, ночная температура воздуха 27 сентября в Тюмени составит +5°, а дневная — +18°. В этот день осадки не ожидаются, ветер 4-5 м/с.

В субботу, 28 сентября, ночью будет +6°, а днем — +19°. Осадки также не ожидаются, ветер 4-5 м/с.

Полина Хабарова