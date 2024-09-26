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В Тюменской области ожидается похолодание до -4 градусов

На территории Тюменской области в пятницу, 27 сентября, в некоторых районах ожидается понижение температуры воздуха до -4°. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, ночная температура воздуха 27 сентября в Тюмени составит +5°, а дневная — +18°. В этот день осадки не ожидаются, ветер 4-5 м/с.

В субботу, 28 сентября, ночью будет +6°, а днем — +19°. Осадки также не ожидаются, ветер 4-5 м/с.

Полина Хабарова

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