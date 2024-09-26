14 человек отравились в детском лагере в Тамбовской области

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил, что сегодня, 26 сентября, в скорую помощь поступило сообщение об отравлении 14 человек в детском лагере «Спутник» Мичуринского аграрного университета. Двое госпитализированы с симптомами отравления средней тяжести. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

12 человек отказались от госпитализации. В лагерь выехали специалисты областных министерств здравоохранения и образования, а также сотрудники Роспотребнадзора, которые проведут эпидемиологическое расследование. На базе оздоровительного лагеря в Мичуринске в течение нескольких дней проводились мероприятия для первокурсников университета.

Региональное управление Следственного комитета России после отравления людей в Мичуринске возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 по ст. 238 УК РФ, до двух лет лишения свободы). С места происшествия изъяты образцы, необходимые для исследования. Сейчас следователи проводят допросы потерпевших и свидетелей и изымают необходимую документацию в фирме, оказывающей услуги по поставке еды для участников мероприятия.

Сергей Толмачев, Воронеж