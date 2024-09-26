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Коммерсантъ FM
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Мали планирует начать с РФ добычу и переработку лития

Мали планирует начать совместную с РФ добычу и переработку лития, сообщил министр экономики и финансов республики Алуссени Сану на мероприятии РЭН-2024.

«Мы обратились к России с просьбой о разработке лития, чтобы установить стратегическое партнерство. Наша цель — начать совместную добычу и переработку этого важного сырья. В течение 7-8 лет мы планируем достичь такого уровня переработки, который позволит нам производить электрические батареи»,— отметил министр (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее «Росатом» объявил о подписании меморандума о взаимопонимании с Мали по вопросам мирного использования атомной энергии. Также обсуждались возможности сотрудничества в области геологоразведки и разработки полезных ископаемых.

Летом 2023 года президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом переходного периода Мали Ассими Гоитой отметил, что с марта запущен совместный проект по добыче лития в регионе Сикасо, где 75% активов принадлежит дочерней компании «Росатома».

В июле соглашение о добыче лития для нужд ЕС подписали в Сербии. Местная оппозиция обвинила власти в превращении страны в «дешевую сырьевую колонию» и «объявлении войны собственному народу». В правительстве утверждают, что «литий для Сербии станет тем, чем для Норвегии стала нефть».

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «В Европу со своим литием»

Матвей Иващенко

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