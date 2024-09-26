Дрозденко ожидает 3,2 трлн руб. инвестиций в экономику Ленобласти

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на заседании с членами администрации одобрил проект прогноза социально-экономического развития региона и заявил, что ожидает 3,2 трлн руб. инвестиций в экономику субъекта до 2027 года. Из них более 800 млрд руб. поступит в областной бюджет уже в этом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам чиновника, 48,9% валового регионального продукта — уровень наиболее развитых мировых экономик. Самые большие вложения должны прийти в обрабатывающую промышленность, электроэнергетику, логистические и инфраструктурные проекты.

Прирост реальной заработной платы в 2027 году составит 9,4% (до 98,9 тыс. рублей). Занятость населения вырастет до 960 тыс. человек при минимальном уровне безработицы не выше 0,3%.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что минимальная площадь квартир в Ленобласти повысится до 28 кв. метров к 2026 году. Кроме того, вслед за Москвой в регионе решили отказаться от студий в новостройках.

Андрей Маркелов