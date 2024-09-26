В Ханты-Мансийске произошел пожар в многоквартирном доме

В Ханты-Мансийске в многоквартирном доме по ул. Объездной произошел пожар. Как сообщили в пресс-службе окружного ГУ МЧС, по предварительным данным пострадавших нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сообщение о возгорании на кровле пятиэтажного жилого дома поступило в 11:55 сегодня, 26 сентября. Через три минуты на место уже прибыли первые спасатели. Тогда наблюдалось открытое горение деревянной обрешетки и утеплителя.

В 12:28 горение кровли было локализовано. В 13:38 пожарные завершили ликвидацию последствий на площади 70 кв. м. На месте от МЧС работали шесть единиц техники и 33 человека личного состава.

Полина Хабарова