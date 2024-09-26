В Балакове по делу об убийстве Натальи Алешниковой задержан муж погибшей

В деле об убийстве 47-летней Натальи Алешниковой в Балакове Саратовской области задержан муж погибшей Алексей Алешников. Об этом «РИА Новости» сообщил сын жертвы преступления Леонид Алешников. По его словам, Алексей Алешников был задержан на 48 часов после допроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Наталья Алешникова была похищена из двора своего дома неизвестными в темной одежде и масках 22 сентября. Вместе с ней угнали ее автомобиль Toyota RAV 4.

Тело Натальи Алешниковой обнаружили в лесополосе с перерезанным горлом. Следствие рассматривает в том числе версию о долгах, так как накануне погибшая выставила на продажу свою машину. Также рассматривается версия о «любовной истории».

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по статьям о групповом похищении и убийстве (п. «а» ч. 2 ст. 126, п. п. «в», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Леонид Алешников сообщил, что его отец готов выплатить миллион рублей за информацию об убийцах матери.

Никита Маркелов, Саратов