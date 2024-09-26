Где в Воронеже ограничат водоснабжение 27–28 сентября

Как сообщили в «РВК-Воронеж», с 23:00 27 сентября до 23:00 28 сентября в Воронеже будет приостановлена подача холодной воды по следующим адресам:

улица Урывского 1, 2А, 2Б, 2в, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 6, 6А, 6Б, 7, 8 (котельная «Святогор»), 8в, 9, 10, 11, 11т, 12, 12В, 13, 13А, 15, 15А, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17В, 17Г, 17Д, 17Е, 17а, 18;

переулок Павловский 56, 56а, 58 (детский сад №99), 64А, 64Б, 64В.

Кроме того, давление холодного водоснабжения будет снижено: