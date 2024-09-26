Где в Воронеже ограничат водоснабжение 27–28 сентября
Как сообщили в «РВК-Воронеж», с 23:00 27 сентября до 23:00 28 сентября в Воронеже будет приостановлена подача холодной воды по следующим адресам:
- улица Урывского 1, 2А, 2Б, 2в, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 6, 6А, 6Б, 7, 8 (котельная «Святогор»), 8в, 9, 10, 11, 11т, 12, 12В, 13, 13А, 15, 15А, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17В, 17Г, 17Д, 17Е, 17а, 18;
- переулок Павловский 56, 56а, 58 (детский сад №99), 64А, 64Б, 64В.
Кроме того, давление холодного водоснабжения будет снижено:
- на улице Шидловского 1, 3, 5, 6 (школа №104), 7 (детский сад №112), 9, 11, 13, 15, 17;
- в проезде Пограничном 7, 9, 15, 17;
- в переулке Калашникова 1, 2, 4, 6, 8;
- на улице Адмирала Чурсина 2, 2/1, 4, 6, 7к, 8, 9/1, 9/2, 10, 12, 14;
- на улице Ильюшина 3, 3б, 3в, 3е, 4а, 5, 5д, 5е, 6, 6А, 6Б, 6Г, 6д, 6и, 7, 7а, 8, 8В, 8г, 8е, 9, 10а, 10б, 10г, 10г, 11д, 12, 12/1, 12б, 12г, 12и, 13, 13/2, 13/4, 13/5, 13к, 17, 18, 28, 28а, 36б, 44;
- в Монтажном проезде 1, 1б, 1д, 2, 2Б, 2в, 2л, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3А, 3К, 3ж, 3м, 4, 5/13, 5/19, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 5Н, 5У, 5Щ, 5Э, 5Ю, 5Я, 5а, 5к, 5к/1, 5п, 5т, 5ц, 6, 6/2, 6/3, 6/4, 7а, 8, 8а, 8б, 10А, 11а, 11в, 12, 12А, 12Б, 12Г, 12Д, 12с, 13, 13а, 14а, 14б, 16, 16А, 16д, 18, 20, 20а, 22т, 24, 26, 26Б.