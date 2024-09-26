Новак: страны ОПЕК+ полностью выполняют нефтяную сделку

Изменений в параметрах сделки в рамках соглашения ОПЕК+ в ближайшее время не ожидается, заявил вице-премьер России Александр Новак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Новак

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Александр Новак

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В разговоре с журналистами в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН) он отметил, что в части возможного сокращения нефтедобычи «новых предложений и обсуждений сейчас нет», все страны—участницы ОПЕК+ реализуют свои обязательства. «Мы мониторим ситуацию на рынке с точки зрения баланса спроса и предложения»,— добавил вице-премьер.

Ранее участники сделки ОПЕК+ планировали с июля 2024 года начать постепенное восстановление добычи — отказаться от добровольных сокращений, которые в совокупности составляют 2,2 млн баррелей в сутки (б/с). Однако с учетом слабеющего спроса на нефть было решено продлить добровольные сокращения на октябрь—ноябрь. В итоге добыча нефти в рамках ОПЕК+ будет расти постепенно с декабря 2024 года до сентября 2025 года.

2 сентября господин Новак заявил, что данные на конец августа свидетельствовали о выполнении Россией обязательства по сокращению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в сентябрьском отчете указывало, что глобальный спрос на нефть продолжает слабеть — в первом полугодии его прирост составил 800 тыс. б/с, что стало минимумом с 2020 года. В США потребление бензина снижалось на протяжении пяти из шести месяцев первого полугодия. В итоге в развитых странах потребление нефти в этом году может оказаться на 2 млн б/с ниже, чем до пандемии. Предложение нефти в августе увеличилось до 103,5 млн б/с и в целом же по году, как ожидается, будет выше спроса.

Подробнее о том, почему потребление снижается не только в развитых странах,— в материале «Ъ» «Нефть теряет спрос».

Александр Андреев