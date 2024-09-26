В Тюмени разрешили приватизировать служебное жилье ветеранам СВО

Депутаты Тюменской городской думы одобрили законопроект, согласно которому приватизировать муниципальное имущество смогут ветераны специальной военной операции, а также члены их семей в случае, если они погибнут или пропадут без вести. «За» проголосовали единогласно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Чтобы приватизировать служебное жилье, ветеран СВО должен быть вселен в него после 2005 года и нуждаться в жилом помещении. Сейчас право приватизировать служебное жилье имеют граждане, которые были вселены в него до 2005 года, медицинские работники со стажем от 10 лет, вселенные в служебное жилье после 2005 года и живущие там не менее 10 лет. Также приватизировать муниципальные квартиры могут члены семьи военнослужащих, погибших или пропавших без вести во время выполнения служебных задач, инвалиды, получившие травму на работе, члены семьи умершего работника, который жил в служебном помещении, пенсионеры по старости.

Ранее сообщалось, что в Тюмени голосованием решат вопрос о создании сквера, посвященного героям специальной военной операции. Его планируют разбить на месте снесенного дома по адресу ул. Герцена, 50.

Анна Капустина