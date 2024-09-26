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Бывшего замглавы орловского муниципалитета осудили за злоупотребления и подлог

Глазуновский райсуд Орловской области признал бывшего первого замглавы райадминистрации виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2. Ст. 292 УК РФ). Его приговорили к штрафу в 400 тыс. руб. с лишением на два с половиной года права занимать на госслужбе и в органах местного самоуправления должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями. Об этом сообщили облпрокуратура и региональный СКР. Согласно картотеке суда, речь идет о Дмитрии Однозеркине.

Как установил суд, чиновник отвечал за расселение орловчан из аварийного жилья и был председателем соответствующей межведомственной комиссии. Он знал, что дом на улице Полевой, 21 райцентра Глазуновка «имеет признаки аварийности», но не организовал обследование здания и оценку его состояния. При этом он подписал фиктивное заключение комиссии о необходимости ремонта только кровли дома.

«Действиями должностного лица были нарушены жилищные права 17 проживающих в доме лиц, включая несовершеннолетних и инвалида»,— посчитали в облпрокуратуре.

Суд также удовлетворил требования прокуратуры района об обязании райадминистрации организовать работу межведомственной комиссии по обследованию дома. В итоге он был признан аварийным, идет расселение жителей.

Алина Морозова

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