«Россети Тюмень» направили 2,5 млн на повышение надежности электроснабжения двух месторождений в Югре

«Россети Тюмень» провели плановый ремонт высоковольтной подстанции «Быстринская» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Объект участвует в электроснабжении Быстринского и Новобыстринского нефтяных месторождений, которые разрабатывает «Сургутнефтегаз». Стоимость работ составила около 2,5 млн рублей.



На подстанции прошло техобслуживание основного силового оборудования. С помощью автокрана грузоподъемностью 25 тонн энергетики демонтировали съемный бак массой более 6 тонн и отремонтировали активную часть трансформатора мощностью 25 МВА. Специалисты заменили восемь изоляторов, запорную арматуру и резиновые уплотнители, а также проверили привод устройства регулирования напряжения под нагрузкой. Работы закончились успешными высоковольтными испытаниями.

Ремонт подстанции 110 кВ «Быстринская» состоялся в рамках производственной программы «Россети Тюмень», главная цель которой – подготовка электросетевого комплекса к отопительному сезону.

АО «Россети Тюмень»