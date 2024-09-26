Алексей Дюмин и Александр Шамсутдинов обсудили вопросы поддержки и развития хоккея в регионах

На днях прошла встреча помощника Президента РФ, Секретаря Госсовета РФ Алексея Дюмина с председателем совета директоров АО «Полипласт» Александром Шамсутдиновым. Они обсудили вопросы развития и поддержки хоккея в регионах.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Полипласт-УралСиб» Фото: Пресс-служба «Полипласт-УралСиб»

Александр Шамсутдинов также рассказал, что клуб «АКМ» выступил с инициативой провести в этом году матчи «Русской классики» в Туле, причем с участием не только команд ВХЛ, но и впервые — молодежных команд.

Напомним, «Русская классика» — это игры на открытом воздухе, которые проходят в рамках регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги. Впервые такой матч состоялся в 2012 году в Красноярске, затем эстафету подхватили Челябинск, Нижний Тагил, Тверь, Москва, Курган, Альметьевск, Тюмень и Ханты-Мансийск. Теперь, к радости тульских спортсменов и болельщиков, «Русская классика» придет и в Тулу.

«Мы все помним, как в детстве играли в хоккей под открытым небом — во дворах и вообще везде, где только можно было найти лед. Это традиция отечественного хоккея, который начинался с улицы», — сказал Александр Шамсутдинов.

Алексей Дюмин поддержал инициативу, отметив, что в Тульской области вместе с социальными партнерами, включая «Полипласт», многое сделано для развития физической культуры и спорта, построено множество спортивных объектов. И как результат — растет количество людей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом.

Кроме того, на встрече речь шла о реабилитации ветеранов СВО через спорт. Александр Шамсутдинов сообщил, что в Тульской области есть возможность организовать занятия следж-хоккеем для наших парней, вернувшихся с фронта. Алексей Дюмин подчеркнул, что это важная задача — помочь героям СВО адаптироваться к мирной жизни. И спорт должен подключиться к ее решению.

В Свердловской области поддержка спорта — важная часть социальной политики предприятий АО «Хромпик» и ООО «Полипласт-УралСиб», входящих в состав ГК «Полипласт». Хоккей с мячом — неотъемлемая часть культурного наследия Первоуральска. На базе детско-юношеской спортивной школы учреждена Академия хоккея с мячом «Уральский трубник». Более 600 юных жителей города Первоуральска и соседних городов занимаются в ней бесплатно. В конце 2024 года открывается филиал Академии им. Михайлова, сотни мальчишек смогут учиться профессионально играть в хоккей с шайбой.

В микрорайоне Хромпик, над которым шефствует одноименное предприятие, в конце 2023 года для местных жителей установлены два спортивных корта для проведения активных игр и занятий спортом на свежем воздухе, в том числе хоккея на валенках.

Огромная поддержка оказывается единственной команде, представляющей Средний Урал в элитном дивизионе отечественного хоккея с мячом «СКА-Уральский трубник». Домашние игры ближайшие три спортивных сезона команда профессионалов проведет на поле стадиона «Хромпик». Подготовка этой спортивной площадки уже находится на завершающей стадии. В финальной стадии находится проведение первого этапа ремонта Ледового дворца спорта в Первоуральске.