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В Липецкой области собрали более 72 тыс. тонн кукурузы

Липецкие агропредприятия к 25 сентября собрали более 72 тыс. т кукурузы на зерно. Урожайность с одного га в среднем — 71,6 ц. Лидер по этому показателю — Добровский округ, там получают по 87,7 ц с одного га. Всего кукурузу на зерно обмолачивают в девяти муниципалитетах региона.

Также в Липецкой области продолжается уборка сои, собрано 316 тыс. т, и подсолнечника — убрано свыше 217 тыс. т. Лучший урожай — в Лев-Толстовском и Тербунском районах. В первом получают 24,5 ц сои с одного га, во втором — 34,8 ц подсолнечника с га. Уборка рапса в регионе завершена с результатом в 111 тыс. т.

Сахарной свеклы собрано 1,2 млн т, картофеля — 116,4 тыс. т. Кроме того, аграрии собрали 2,6 тыс. т овощей открытого грунта.

«По словам наших аграриев, темпы сбора урожая опережают прошлогодние. Помогает теплая погода и отсутствие дождей. В целом уборочная кампания в регионе проходит в штатном режиме»,— отметил губернатор Игорь Артамонов.

Денис Пискунов

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