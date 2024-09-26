В Кудрово подожгли аккумуляторный шкаф для обслуживания электросамокатов

Ранним утром 25 сентября неизвестный поджег аккумуляторный шкаф, который задействуют для замены батарей в электросамокатах. По подозрению в совершении преступления задержан 34-летний мужчина, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

О произошедшем возле дома 18 корпус 2 по Европейскому проспекту полиции рассказал сотрудник сотовой связи. Огонь был локализован работниками пожарной части. Пожар произошел из-за жителя Кудрово, который бросал бутылки из окна, целился в аккумуляторный шкаф.

Ущерб от поджога оценили в 300 тыс. рублей. Инцидент обернулся уголовным делом по статьям 30, 167 УК РФ (покушение на умышленное повреждение имущества).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полиция задержала подозреваемых в поджоге иномарки в Невском районе.

Татьяна Титаева