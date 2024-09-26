На рынке коммерческой недвижимости Петербурга фиксируют рост спроса на стрит-ритейл

Трендом 2024 года на рынке коммерческой недвижимости стал рост спроса на стрит-ритейл, а также сокращение покупаемых под эти нужды метражей. Число сделок выросло на 10%, а площади лотов сократились почти на четверть, сообщили «Ъ-СПб» в аналитическом центре RBI.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как отметил вице-президент по маркетингу и продукту компании Михаил Гущин, в 2023 году средний метраж по сделкам с коммерческими помещениями составлял 115 кв. м, в этом же году приобретаемые площади значительно ниже — 79 кв. м. Основной интерес покупателей в этом сегменте — пространства под бизнес в 40-90 кв. м. Эксперты рынка полагают, что смещение интереса инвесторов в более мелкие форматы продолжится.

«Это связано с ростом и востребованностью формата take away в проходных локациях города. Кофейни, пекарни, экспресс-супермаркеты, мини-рестораны — все это развитие тренда на сокращение времени потребления. Рынок достаточно быстро начал отвечать таким потребностям бизнеса»,— сообщил господин Гущин.

При этом профили арендаторов сильно не меняются, добавил вице-президент по маркетингу и продукту RBI. Коммерческие помещения в проектах компании, как правило, заселяются продуктовыми магазинами, аптеками, медучреждениями, салонами красоты, образовательными центрами и, конечно, пунктами выдачи заказов. Для последних особенно популярны небольшие площади, тем не менее, уже ощущается насыщение рынка такими объектами, отметил господин Гущин.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что продолжают падать и метражи квартир в новостройках. Эксперты подсчитали, что за последний год средняя площадь жилья, экспонируемого на рынке, сократилась на 4%.

Подробнее об этом читайте в нашем материале — «Минимальный предел».

Дарья Астанина