Суд оправдал японца, приговоренного в 1968 году к смертной казни за убийство

Японский суд оправдал 88-летнего Ивао Хакамаду. В 1968 году его приговорили к смертной казни за убийство семьи из четырех человек. Десятилетия его защита подавала апелляции. До 2014 года господин Хакамада содержался в камере смертников, после чего его освободили и начали повторное судебное разбирательство. Суд установил, что доказательства его вины были сфабрикованы, сообщает «Киодо».

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Ивао Хакамада — бывший профессиональный боксер. После завершения спортивной карьеры он устроился работать на фабрику по производству мисо. 30 июня 1966 года в доме одного из начальников бывшего спортсмена произошел пожар. Господин Хакамада помогал тушить огонь. По его словам, тогда он обнаружил тело своего начальника, его жены и двух их детей с ножевыми ранениями. Также из дома кто-то похитил около ¥200 тыс.

Мужчину арестовали и обвинили в убийстве. Через 20 дней допроса он признался, однако на суде заявил, что признание у него выбили под пытками. Через год после задержания на фабрике в одной из емкостей для мисо обнаружили одежду со следами крови. Следы совпадали с группами крови жертв. Суд приговорил мужчину к смертной казни, а в 1980-м Верховный суд Японии утвердил приговор. После этого адвокаты господина Хакамады до 2014 года подавали апелляции. В 2011 году Ивао Хакамада попал в Книгу рекордов Гиннесcа, как человек, который дольше всех ждал смертную казнь.

Когда в марте 2014 года окружной суд возобновил дело, Ивао Хакамаду освободили. Позднее экспертиза показала, что на обнаруженной окровавленной одежды ДНК господина Хакамады нет. Последнее слушание прошло в мае текущего года, прокуроры продолжали настаивать на смертной казни. Однако суд признал доказательства вины сфабрикованными, как и признание господина Хакамады в убийстве.

Евгений Белоусов