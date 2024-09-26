В Институте цитологии РАН в Петербурге заметили пропажу сейфа с миллионами

В Институте цитологии РАН в Петербурге обнаружили пропажу сейфа, в котором находилось почти 3 млн рублей. О краже в полицию сообщила главный научный сотрудник учреждения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

Заявитель пояснила, что металлический ящик с деньгами вынесли из запертого кабинета, ключи от которого находились в общем доступе. В сейфе 61-летняя доктор наук хранила личные сбережения — в рублях, долларах и евро (в общей сложности по текущему курсу — почти 3 млн рублей).

По словам женщины, в последний раз сейф проверяли 6 сентября, 25-го числа его на месте уже не оказалось. Когда именно была совершена кража, петербурженка не знает.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о краже в крупном размере.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что из дома менеджера гостиницы в Петербурге выкрали украшения на 9 млн рублей.

Дарья Астанина