Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Красная Поляна вошла в топ-3 экологически-чистых направлений для осеннего отдыха

Горный курорт Красная Поляна в Сочи попал в тройку экологически-чистых российских направлений для осеннего отдыха. Исследование подготовили аналитики сервиса бронирований Твил.ру.

Фото: Пресс-служба «Красной Поляны»

Фото: Пресс-служба «Красной Поляны»

«Такие места, естественно, вдали от больших производственных комплексов, а также загруженных автомагистралей. Кроме того, в них серьезно относятся к сохранению благоприятной экологической обстановки. По этим факторам первое место среди популярных направлений осени занял Кисловодск, на втором – Евпатория – самый экологически-чистый курорт Крымского побережья, а на третьем – Красная Поляна в Краснодарском крае», – говорится в исследовании.

В Кисловодске средняя продолжительность поездки составляет семь ночей, а средняя стоимость ночи – почти 3,7 тыс. руб. В Евпатории туристы отдыхают дольше – в среднем девять ночей, а стоимость размещения составляет около 2,8 тыс. руб. На Красной Поляне отдыхающие проводят в среднем четыре ночи, за одну ночь придется заплатить почти 4,8 тыс. руб.

В рейтинг вошла также станица Голубицкая в Краснодарском крае. Она оказалась на шестом месте. Продолжительность поездки – семь ночей, а стоимость размещения в среднем составляет порядка 3,2 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...