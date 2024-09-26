Красная Поляна вошла в топ-3 экологически-чистых направлений для осеннего отдыха

Горный курорт Красная Поляна в Сочи попал в тройку экологически-чистых российских направлений для осеннего отдыха. Исследование подготовили аналитики сервиса бронирований Твил.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Красной Поляны» Фото: Пресс-служба «Красной Поляны»

«Такие места, естественно, вдали от больших производственных комплексов, а также загруженных автомагистралей. Кроме того, в них серьезно относятся к сохранению благоприятной экологической обстановки. По этим факторам первое место среди популярных направлений осени занял Кисловодск, на втором – Евпатория – самый экологически-чистый курорт Крымского побережья, а на третьем – Красная Поляна в Краснодарском крае», – говорится в исследовании.

В Кисловодске средняя продолжительность поездки составляет семь ночей, а средняя стоимость ночи – почти 3,7 тыс. руб. В Евпатории туристы отдыхают дольше – в среднем девять ночей, а стоимость размещения составляет около 2,8 тыс. руб. На Красной Поляне отдыхающие проводят в среднем четыре ночи, за одну ночь придется заплатить почти 4,8 тыс. руб.

В рейтинг вошла также станица Голубицкая в Краснодарском крае. Она оказалась на шестом месте. Продолжительность поездки – семь ночей, а стоимость размещения в среднем составляет порядка 3,2 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков