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Коммерсантъ FM
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В Калифорнии при взрыве в здании суда пострадали шесть человек

В здании суда в городе Санта-Мария в Калифорнии произошел взрыв. В результате были ранены шесть человек. Состояние троих оценивается как удовлетворительное, еще троих — как хорошее, передает местный телеканал KSBY.

По предварительным данным, в суде сдетонировало самодельное взрывное устройство. Очевидец сообщил каналу, что видел, как в здание вошел мужчина и бросил рюкзак в охрану, после чего раздался взрыв. Полицейские уже задержали подозреваемого, его мотивы пока не установлены.

Это уже второе ЧП в здании суда в США за последнюю неделю. 19 сентября в округе Летчер в штате Кентукки в собственном кабинете был застрелен судья. В убийстве обвиняют окружного шерифа, его отправили под арест.

Лаура Кеффер

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