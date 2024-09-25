Правительство Липецкой области и Сбер провели дизайн-сессию по AI-трансформации региона

В липецком «Центре управления регионом» прошла дизайн-сессия «AI трансформация бизнеса», организованная администрацией Липецкой области и Сбером. Участие в мероприятии приняли представители органов власти и крупных предприятий региона, спикерами выступили эксперты банка.

Основной темой дизайн-сессии стало применение AI-разработок в различных бизнес-процессах, применение статистики Сбериндекса в режиме реального времени, отраслевые тренды в области цифровой трансформации региона. Особое внимание эксперты уделили цифровым инструментам анализа и инструментам принятия управленческих решений на основе больших данных.

Липецкая область является одним из лидеров по внедрению инноваций в Черноземье. По словам председателя Центрально-Черноземного банка Сбербанка Александра Абрамкина, сотрудничество с регионом в области внедрения цифровых решений уже реализовано в ряде проектов. «Одной из ключевых инициатив стало тестирование голосового заполнения документов в медучреждениях области и дистанционный мониторинг пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями. Все они показали свою эффективность и востребованность», — отметил господин Абрамкин.

Реализованы проекты и в сфере информационной безопасности, включая проведение совместных мероприятий по повышению киберграмотности населения, проекты СберМедИИ по внедрению системы поддержки принятия врачебных решений с применением технологий искусственного интеллекта и анализа больших данных. Кроме того, достигнута договорённость об открытии в Липецке «Школы 21», которая поможет готовить квалифицированных цифровых инженеров для региона.

На дизайн-сессии выяснилось, что у региона есть запрос на применение больших языковых моделей для обработки обращений граждан и цифровых помощников, у бизнеса — на процессную аналитику и оптимизацию процессов.