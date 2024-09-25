«Побыстрее в цех, к станку»

В Кремле прокомментировали идею Владимира Мединского «спрессовать» среднее образование, назвав ее «дискуссионной». Ранее помощник президента заявил о целесообразности сократить учебный процесс по времени. По его мнению, это нужно для того, чтобы молодежь быстрее встраивалась в рабочий процесс, а 11-летнее образование — это непозволительная роскошь. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что государство пытается таким образом решить проблему дефицита кадров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Помощник президента, глава Российского военно-исторического общества, бывший министр культуры, а также идейный вдохновитель, соавтор новой правильной линейки учебников истории для средней школы Владимир Мединский выступил с новой громкой инициативой. Он заявил буквально следующее:

«Время диктует сокращение продолжительности среднего образования, то, что у нас 11 лет, — это непозволительная роскошь, будто мы живем с вами в XIX веке. Оно должно быть спрессовано, чтобы потом раньше вступать в сферу профподготовки и быть конкурентоспособным, а не начинать в 19 лет размышлять, чем бы заняться».

Общий смысл сказанного с высокой долей вероятности состоит в следующем — молодой человек (он или она) должен побыстрее приступить к работе, общеполезному труду, а не раскачиваться, мол, туда хочу, сюда не хочу, это нравится, а это нет. В стране кадров не хватает, рабочих рук, чего уж там скрывать. А у нас каждый в профессора метит. Судя по всему, дальнейшего «спрессования» не избежать и высшему образованию. Видимо, чтобы тоже не затягивать, а побыстрее отправиться в цех, к станку, или в конструкторское бюро, тем, кто сможет, конечно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал тезисы Мединского «экспертной дискуссией», которая оправданна. Времена меняются, как и образовательные технологии, и кадровые потребности. Система образования должна соответствовать. Между тем, со слов представителя Кремля, существуют различные точки зрения об уплотнении образовательного процесса. Что ж, раз так, давайте подискутируем. На самом деле можно согласиться на все сто процентов, что российское образование не всегда соответствует времени, а то и совсем не соответствует.

Скажем так, перемены давно назрели. Но вот только поможет ли ему «прессование» и «уплотнение»?

Это, знаете ли, несколько из другой области, которая к знаниям имеет весьма косвенное отношение. Это больше из серии «всем лопаты в руки и копайте от забора до обеда. А тем, кто шибко грамотный, два наряда вне очереди или того хуже». Уже есть тревожные симптомы, когда почему-то кого-то без объяснения причин отказываются переводить в десятый класс. Понятно, стране нужны рабочие руки, но без образованных людей не достичь высоких целей устойчивого развития.

Тем более вы хотели современные технологии внедрять, чтобы роботы заменили бы людей, встав к станку. XXI век на дворе. Может быть, с этой стороны зайти? Спрессовать-то не долго, а за последствия кто потом ответит? К тому же какое общество в итоге получится, тоже уплотненное да спрессованное? С таким светлое будущее очень трудно будет построить.

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